purplemedley

Даниил Хармс purplemedley

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
25 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Генерация текстов нейросетью (без копирайтинга, без рерайта)

    $100

    Задача простая, но рутинная. Нужно генерить с помощью автоматических сервисов (нейросетей) готовые тексты. Никаких особых навыков не требуется, кроме внимательности, усидчивости и желания гуглить. Писать или дописывать или рерайтить тексты не нужно, но нужно проверять ...

    Рерайт текста
    Редактирование и Корректура103 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Сгенерить тексты нейросетью (без копирайтинга, без рерайта)

    $100

    Задача простая, но рутинная. Нужно сгенерить с помощью автоматических сервисов (нейросетей) готовые тексты. Никаких особых навыков не требуется. Писать или дописывать или рерайтить тексты не нужно.

    Рерайт текста
    Редактирование и Корректура100 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Короткие вступления для рейтингов

    Требуется порядка 100 текстов-вступлений для рейтингов по 250-350 символов каждый. Оплата 70 руб за 1к знаков бп. Темы очень простые. Про цветы, сериалы, фильмы, машины. Главное - чтобы тексты были креативными, т.е. в идеале это ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подфотошопить картинку

    $7

    Задача очень простая. Есть PDF файл. Нужно удалить старые данные и прифотошопить, подобрав правильный шрифт, новые данные.

    Шрифты5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт для авто комментирования в Твиттере

    Задача на первый взгляд очень простая, но непонятно как ее решить стандартными сервисами. Вся суть - есть некоторые твиттер каналы и необходимо в течение 30-60 секунд когда они твитят добавлять комментарий к их записям. Главное ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Обзоры на NFT игры

    Ищется погруженный в тему NFT или просто игр копирайтер для обзоров на NFT игры (они же Play 2 Earn игры). Нужно написать 50 обзоров. Оплата 100 за 1к символов. Возможно больше при наличии у вас ...

    NFT
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сгенерить тексты роботом (без копирайтинга, без рерайта)

    $30

    Задача простая, но рутинная. Нужно сгенерить с помощью автоматических сервисов типа headlime.com готовые тексты. Никаких особых навыков не требуется. Писать или дописывать или рерайтить тексты не нужно.

    Рерайт текста
    Редактирование и Корректура33 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Помощник вебмастера / личный помощник

    $400

    Требуется помощник вебмастера на удалённую работу. Постоянное сотрудничество, не разовая работа. Задачи самые разносторонние, например: - Заказ и проверка текстов; - Поиск тем для статей; - Регистрация в партнерках; - Написание ТЗ для кодеров / дизайнеров; - Поиск ниш, идей; - ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Помощник вебмастера / личный помощник

    Требуется помощник вебмастера на удалённую работу. Постоянное сотрудничество, не разовая работа. Задачи самые разносторонние, например: - Заказ и проверка текстов; - Поиск тем для статей; - Регистрация в партнерках; - Написание ТЗ для кодеров / дизайнеров; - Поиск ниш, идей; - ...

    WordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощник вебмастера / личный помощник

    Требуется помощник вебмастера на удалённую работу. Задачи самые разносторонние, например: - Заказ и проверка текстов; - Поиск тем для статей; - Регистрация в партнерках; - Написание ТЗ для кодеров; - Поиск ниш, идей; - Рассылка писем. Каких-либо углубленных знаний не требуется. Желательны ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Тексты на тему техники

    Нужен автор для 50 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. Также от автора требуется: 1) Грамотное составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников). 2) Размещение текстов на WordPress сайте​.​ Оплата 55 руб за 1к символов без ...

    WordPress
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент менеджер

    Нужен редактор для 30 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. В обязанности входит: 1) Написание/доработка ТЗ для авторов 2) Составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников) 3) Заказ этих текстов на биржах текстах или ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Макрос для игр

    необходим макрос с "удерживанием" то есть допустим я жму и удерживаю кнопку ctrl, которая активирует нажатие ctrl+a (например) и софт учитывает, что я не просто нажал ctrl, а именно удерживаю нажатие у меня так сделать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ньюсмейкеры по темам финансы, трейдинг

    По ставке 1.5$/1к символов нужны на постоянную работу ньюсмейкеры, готовые писать/переводить новости по темам, так или иначе связанным с финансами. Например: ситуация в Еврозоне, новости/аналитика по золоту (недавно был рекордный минимум, важно знать какие планируются ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка проекта на PHP фреймворке Yii/Zend/etc

    Ищется адекватный разработчик, программирующий на каком-либо популярном PHP фреймворке. Бюджет вида ХХХХ$ (с учетом верстки, но без учета дизайна). Удаленная работа на фуллтайм, то бишь, у исполнителя не должно быть параллельно никакой основной работы или ...

    PHPYii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищется Yii-программист

    Ищется именно Yii-программист. Бюджет вида ХХХХ$ (с учетом верстки, но без учета дизайна). Работа на фуллтайм, то бишь, у исполнителя не должно быть параллельно никакой основной работы или учебы, иначе караул. Что нужно. Нужна довольно непростая ...

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помочь продумать меню интерьер-сайта

    Нужен человек, разбирающийся в дизайне интерьера, чтобы помочь продумать меню разрабатываемого интерьер-сайта. На сайте будут как фото интерьера помещений, так и фото архитектуры. Всего лишь пункты меню и подменю - какие делать, какие не делать ...

    Интерьеры и Экстерьеры2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Craide
Артем 
18 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Обзоры на NFT игры
Заказчик всё быстро оплачивает, задачи ставятся чётко
Достойные осмысленные тексты
Ответный отзыв
anton132
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Макрос для игр
Чёткая задача - человек понимает что хочет. Оплата сразу. Всё здорово
Все ОК
Ответный отзыв