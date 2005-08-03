purplemedley

Задача простая, но рутинная. Нужно генерить с помощью автоматических сервисов (нейросетей) готовые тексты. Никаких особых навыков не требуется, кроме внимательности, усидчивости и желания гуглить. Писать или дописывать или рерайтить тексты не нужно, но нужно проверять ...
- $100Редактирование и Корректура103 заявкиЗакрытмесяц назад
- $100
Задача простая, но рутинная. Нужно сгенерить с помощью автоматических сервисов (нейросетей) готовые тексты. Никаких особых навыков не требуется. Писать или дописывать или рерайтить тексты не нужно.Редактирование и Корректура100 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Требуется порядка 100 текстов-вступлений для рейтингов по 250-350 символов каждый. Оплата 70 руб за 1к знаков бп. Темы очень простые. Про цветы, сериалы, фильмы, машины. Главное - чтобы тексты были креативными, т.е. в идеале это ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт2 года назад
- $7
Задача очень простая. Есть PDF файл. Нужно удалить старые данные и прифотошопить, подобрав правильный шрифт, новые данные.Шрифты5 заявокЗакрыт2 года назад
Задача на первый взгляд очень простая, но непонятно как ее решить стандартными сервисами. Вся суть - есть некоторые твиттер каналы и необходимо в течение 30-60 секунд когда они твитят добавлять комментарий к их записям. Главное ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Ищется погруженный в тему NFT или просто игр копирайтер для обзоров на NFT игры (они же Play 2 Earn игры). Нужно написать 50 обзоров. Оплата 100 за 1к символов. Возможно больше при наличии у вас ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
- $30
Задача простая, но рутинная. Нужно сгенерить с помощью автоматических сервисов типа headlime.com готовые тексты. Никаких особых навыков не требуется. Писать или дописывать или рерайтить тексты не нужно.Редактирование и Корректура33 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен копирайтер, который хорошо разбирается в тематике криптовалют, NFT. Оплата 100 руб за 1к символов. Текстов много.Копирайтинг6 заявокЗакрыт2 года назад
- $400
Требуется помощник вебмастера на удалённую работу. Постоянное сотрудничество, не разовая работа. Задачи самые разносторонние, например: - Заказ и проверка текстов; - Поиск тем для статей; - Регистрация в партнерках; - Написание ТЗ для кодеров / дизайнеров; - Поиск ниш, идей; - ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется помощник вебмастера на удалённую работу. Постоянное сотрудничество, не разовая работа. Задачи самые разносторонние, например: - Заказ и проверка текстов; - Поиск тем для статей; - Регистрация в партнерках; - Написание ТЗ для кодеров / дизайнеров; - Поиск ниш, идей; - ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощник вебмастера на удалённую работу. Задачи самые разносторонние, например: - Заказ и проверка текстов; - Поиск тем для статей; - Регистрация в партнерках; - Написание ТЗ для кодеров; - Поиск ниш, идей; - Рассылка писем. Каких-либо углубленных знаний не требуется. Желательны ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен автор для 50 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. Также от автора требуется: 1) Грамотное составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников). 2) Размещение текстов на WordPress сайте. Оплата 55 руб за 1к символов без ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен редактор для 30 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. В обязанности входит: 1) Написание/доработка ТЗ для авторов 2) Составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников) 3) Заказ этих текстов на биржах текстах или ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт3 года назад
необходим макрос с "удерживанием" то есть допустим я жму и удерживаю кнопку ctrl, которая активирует нажатие ctrl+a (например) и софт учитывает, что я не просто нажал ctrl, а именно удерживаю нажатие у меня так сделать ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
По ставке 1.5$/1к символов нужны на постоянную работу ньюсмейкеры, готовые писать/переводить новости по темам, так или иначе связанным с финансами. Например: ситуация в Еврозоне, новости/аналитика по золоту (недавно был рекордный минимум, важно знать какие планируются ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищется адекватный разработчик, программирующий на каком-либо популярном PHP фреймворке. Бюджет вида ХХХХ$ (с учетом верстки, но без учета дизайна). Удаленная работа на фуллтайм, то бишь, у исполнителя не должно быть параллельно никакой основной работы или ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищется именно Yii-программист. Бюджет вида ХХХХ$ (с учетом верстки, но без учета дизайна). Работа на фуллтайм, то бишь, у исполнителя не должно быть параллельно никакой основной работы или учебы, иначе караул. Что нужно. Нужна довольно непростая ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен человек, разбирающийся в дизайне интерьера, чтобы помочь продумать меню разрабатываемого интерьер-сайта. На сайте будут как фото интерьера помещений, так и фото архитектуры. Всего лишь пункты меню и подменю - какие делать, какие не делать ...Интерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт11 лет назад