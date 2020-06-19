Позвонить в компанию и поговорить 5 минут

Москва и МО совершить звонок. (Только те кто не звонил в ЖК) Только люди из Москвы и Области! Звонок в ЖК Нужно выполнить звонок по указанному номеру и поинтересоваться продукцией компании. Буквально пара минут. Ответ на обзвон также оплачивается!