Позвонить в компанию и поговорить 5 минут

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки908 просмотров

Москва и МО совершить звонок. (Только те кто не звонил в ЖК) Только люди из Москвы и Области! Звонок в ЖК  Нужно выполнить звонок по указанному номеру и поинтересоваться продукцией компании. Буквально пара минут. Ответ на обзвон также оплачивается!

5 лет назад
guest_15925747269686
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