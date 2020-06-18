Москва и МО совершить звонок. (Только те кто не звонил в ЖК) Только люди из Москвы и Области! Звонок в ЖК Нужно выполнить звонок по указанному номеру и поинтересоваться продукцией компании. Буквально пара минут. Ответ ...
ТЗ-мейкер
Требуется составить 100 технических заданий для авторов.
Ключи уже собраны и разгруппированы.
Ниша ЖКХ, счетчики.
Что нужно делать:
1. Получить группу ключей для статьи от редактора.
Поработать головой, погрузиться в тематику, самостоятельно найти в поиске материалы и вникнуть в суть.
2. Поиск конкурентов в топе с помощью сервиса. Анализ конкурентов головой.
3. Составление плана статьи, подзаголовки Н2-4.
4. Распределить ключи по подзаголовкам.
Только ручной перебор ключей, никаких сервисов типа Бинет и тд.
5. Прописать дескрипшен.
6. Приложить дополнительные материалы к ТЗ: ссылки на скачивание чего либо полезного по теме, ссылки на видео, инструкции и тд.
7. Сдать редактору.
Требование: опыт работы с сео текстами.
50-200 ключей в одной статье.
Оплата 1 ключ - 1 руб.
Заявки фрилансеров
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