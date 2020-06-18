ТЗ-мейкер

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки584 просмотра

Требуется составить 100 технических заданий для авторов.

Ключи уже собраны и разгруппированы.

Ниша ЖКХ, счетчики.

Что нужно делать:

1. Получить группу ключей для статьи от редактора.

Поработать головой, погрузиться в тематику, самостоятельно найти в поиске материалы и вникнуть в суть.

2.  Поиск конкурентов в топе с помощью сервиса. Анализ конкурентов головой.

3. Составление плана статьи, подзаголовки Н2-4.

4. Распределить ключи по подзаголовкам.

Только ручной перебор ключей, никаких сервисов типа Бинет и тд.

5. Прописать дескрипшен.

6. Приложить дополнительные материалы к ТЗ: ссылки на скачивание чего либо полезного по теме, ссылки на видео, инструкции и тд.

7. Сдать редактору.

Требование: опыт работы с сео текстами.

50-200 ключей в одной статье.

Оплата 1 ключ - 1 руб.

5 лет назад
modelki2811
Илья 
52 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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