Перевести в текст- напечатаный , прописывая формулы со строницы 7

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка201 просмотр

Мне нужно , чтобы вы напечатали текст и прописали формулы

5 лет назад
guest_15926481191655
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • ТЗ-мейкер

    Требуется составить 100 технических заданий для авторов. Ключи уже собраны и разгруппированы. Ниша ЖКХ, счетчики. Что нужно делать: 1. Получить группу ключей для статьи от редактора. Поработать ...

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Позвонить в компанию и поговорить 5 минут

    $1

    Москва и МО совершить звонок. (Только те кто не звонил в ЖК) Только люди из Москвы и Области! Звонок в ЖК  Нужно выполнить звонок по указанному номеру и поинтересоваться продукцией компании. Буквально пара минут. Ответ ...

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактор

    Требуются редакторы на постоянную удаленную работу. Возможна частичная занятость. Ниша: жилищно-коммунальное хозяйство РФ, счетчики. Базовые обязанности: 1. Раздать уже готовые ТЗ авторам. 2. Проверить работу автора: вычитка, редактирование, ...

    Редактирование и Корректура21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контент менеджер

    Нужен редактор для 30 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. В обязанности входит: 1) Написание/доработка ТЗ для авторов 2) Составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников) ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактировать текст для электронной книги

    $17

    Нужен редактор. Тема электронных книг: бодибилдинг. Создаю пособия по тренировке всех мышц. Сейчас нужно отредактировать текст электронной книги на тему тренировки бицепсов. Нужно сделать захватывающее, красивое, сочное оформление, в общем сделать "конфетку". Текст под соусом ...

    Редактирование и Корректура26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переписать лекции в тетрадь

    Переписать лекции в тетрадь оформить в PDF файле, (чертежи нужно вставить скриншотами , переписывать дословно все не надо , только конспект , необязательно красивым почерком)) Учебник Л.С. Стерман(388-400; 281-310;250-260;231-243) Учебник Д.П. Елизаров(307-311 ;286-307; ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад