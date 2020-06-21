Перенос текста из PDF в docx

http://ski.ranepa.ru/sveden/files/RPD_Upravlenie_riskami_38.03.02_Uprav.proektami_2018.pdf

Перенести в ворд с переносами, спецсимволами страницы с 16 до 22 (со

слов Перечень вопросов к зачету и до окончания кусочка задания вверху 22

страницы, остальное переносить не нужно).

Т.е. копируете и вставляете в ворд, дальше вручную правите.

Оценили работу не более чем в 2 часа с запасом, приступить нужно сразу после принятия заказа.