Перенос текста из PDF в docx

$4
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Завершен2 заявки234 просмотра

http://ski.ranepa.ru/sveden/files/RPD_Upravlenie_riskami_38.03.02_Uprav.proektami_2018.pdf

Перенести в ворд с переносами, спецсимволами страницы с 16 до 22 (со

слов Перечень вопросов к зачету и до окончания кусочка задания вверху 22

страницы, остальное переносить не нужно).

Т.е. копируете и вставляете в ворд, дальше вручную правите.

Оценили работу не более чем в 2 часа с запасом, приступить нужно сразу после принятия заказа.

5 лет назад
edneo
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

natalijazhm
Наталья 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
5 лет назад
$4
1 день
Escrow
Как всегда быстро и вовремя! Спасибо!
Четкая постановка задач, мгновенная проверка и оплата. Побольше бы таких заказчиков.

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Арайлым
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
natalijazhm
Наталья 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
5 лет назад