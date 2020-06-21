Необходимо провести перезапись файлов PDF(поменять текстовое название) Открываете файл, смотрите Фамилию,Имя, Отчество( там скрины удостоверений). Файл называете Ф.И.О. И размещаете в новую папку так же названную по Ф,И.О. Все 200 позиций. Одна позиция занимает минуту ...
Перенос текста из PDF в docx
http://ski.ranepa.ru/sveden/files/RPD_Upravlenie_riskami_38.03.02_Uprav.proektami_2018.pdf
Перенести в ворд с переносами, спецсимволами страницы с 16 до 22 (со
слов Перечень вопросов к зачету и до окончания кусочка задания вверху 22
страницы, остальное переносить не нужно).
Т.е. копируете и вставляете в ворд, дальше вручную правите.
Оценили работу не более чем в 2 часа с запасом, приступить нужно сразу после принятия заказа.
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