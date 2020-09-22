Требуется откорректировать английский текст с позиции носителя Британского Английского. Именно британского, не американского. Текст не сложный, исзложен в форме интервью с британцем для британской аудитории. Нужно оживить, убрать русизмы (если они есть), ...
Необходимо провести перезапись файлов PDF(поменять текстовое название)
Необходимо провести перезапись файлов PDF(поменять текстовое название) Открываете файл, смотрите Фамилию,Имя, Отчество( там скрины удостоверений). Файл называете Ф.И.О. И размещаете в новую папку так же названную по Ф,И.О. Все 200 позиций. Одна позиция занимает минуту где то.
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