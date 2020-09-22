Необходимо провести перезапись файлов PDF(поменять текстовое название)

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Завершен34 заявки1057 просмотров

Необходимо провести перезапись файлов PDF(поменять текстовое название) Открываете файл, смотрите Фамилию,Имя, Отчество( там скрины удостоверений). Файл называете Ф.И.О. И размещаете в новую папку так же названную по Ф,И.О. Все 200 позиций. Одна позиция занимает минуту  где то. 

5 лет назад
deh222
Денис 
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Выбранный исполнитель

dmitryi1972vt
Дмитрий 
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Все хорошо
Рекомендую!

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