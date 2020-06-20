Преобразовать текст с устава в нормальный язык.

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Закрыт5 заявок307 просмотров

Имеется текст устава Детской деревни-SOS г. Пушкин. Нужно переписать его неуставным языком (написать это все единым связным текстом, а не перечислением пунктов)

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guest_15927546971208
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