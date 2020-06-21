Увеличить уникальность текста в тематике "педагогика".

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки367 просмотров

Текст 52к знаков без пробелов с уникальностью около 10%. необходимо поднять до 80%.

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5 лет назад
razor2033
Никита 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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