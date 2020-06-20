Редакция/коррекция текстового документа

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрытнет заявок123 просмотра

Добрый день,

Ищем человека для редакции/коррекции текстового документа на 50 страниц (вместе с иллюстрациям/фотографиями). Необходимо сделать вычитку, расставить основные акценты, разместить логично элементы на страницах для последующей верстки pdf документа (акценты, иллюстрации, сноски, цитаты). 

5 лет назад
guest_15911068890127
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров