Отредактировать 9 текстов на английском языке. Только жители USA/UK

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок468 просмотров

Нужно отредактировать 9 текстов про знакомства на английском языке для сайта знакомств.  Важна простая разговорная речь, поэтому только человек, проживающий в англоязычной стране. Пишите стоимость за 1000 знаков, пожалуйста. 

5 лет назад
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