Корректор

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Завершен13 заявок394 просмотра

Требуется ответственный, грамотный корректор, который всегда будет на связи. 

Необходимо скомпоновать и откорректировать книгу на тему "Коучинг".

Срок -10 часов за два дня.

Оплата - 45 рублей за 1000 знаков без пробелов (знаки считаются за исходный текст).

5 лет назад
guest_15923101182337
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$37
4 дня
Наше книжное издательство "Bestsellers.kz" осталось очень довольно совместной работой с Марией! Мария на хорошем уровне выполнила корректуру книги точно в срок. Заранее предупредила как планирует распределять работу. Отчитывалась о проделанной работе всегда раньше, чем я успевала спросить. Приятно работать с такими фрилансерами! Как менеджер проектов, очень благодарна за проявленные профессионализм, ответственность и понимание в рабочих моментах. Будем обращаться еще!
Очень довольна сотрудничеством. Приятное общение, чёткая постановка задачи, только положительные эмоции, с удовольствием поработаю ещё.

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MariaV
Мария 
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2 года назад
5 лет назад