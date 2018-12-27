BubbleAero

Нужно отредактировать 9 текстов про знакомства на английском языке для сайта знакомств. Важна простая разговорная речь, поэтому только человек, проживающий в англоязычной стране. Пишите стоимость за 1000 знаков, пожалуйста.
- Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно написать 5 текстов на тему онлайн знакомств. 2 текста должны быть до 2000 символов. 3 остальных можно длиннее. Темы могут быть произвольные, например: 7 советов, как найти любовь на сайте знакомств, 6 ...Завершен4 года назад
Обзор приложения для знакомств. Нужно 5 текстов со скриншотами. Ориентир - качество, а не количество знаков. Обзоры по возможности написаны в разных стилях. Пишите цену работы. Спасибо. ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit]https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit[/url] Приложение для знакомств [url=https://rusdate.net/getapp]https://rusdate.net/getapp[/url]Завершен5 лет назад
Добрый день! Нужно написать 6 текстов на тему онлайн-знакомств и отношений. (2000 - 3000 знаков каждый), тема произвольная, но должна касаться интернет-знакомств.Завершен5 лет назад
Из идей - прикрепила рисунок. Кафе будет называться Ph cafe Аудитория - студенты, 75% - девушки, химики и инженеры. Сделать красивую надпись Ph cafe, вместо шкалы нарисовать кофейные зерна и чашечки кофе разноцветные (делают акцент на кофе и ...Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно написать 6 текстов на тему онлайн-знакомств и отношений. (2000 - 3000 знаков каждый), тема произвольная, но должна касаться интернет-знакомств: мифы про онлайн-знакомства, составление анкеты, ошибки при знакомствах и т.д.Завершен5 лет назад
Обзор приложения для знакомств. Нужно 5 текстов со скриншотами. Ориентир - качество, а не количество знаков. Обзоры по возможности написаны в разных стилях. Пишите цену работы. ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit]https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit[/url] Приложение для знакомств [url=https://rusdate.net/getapp]https://rusdate.net/getapp[/url]Завершен5 лет назад
Обзор приложения для знакомств. Нужно 5 текстов со скриншотами. Пишите оплату за 1000 знаков. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit Приложение для знакомств https://rusdate.net/getappЗавершен5 лет назад
Привет! Нужно написать обзор приложения для знакомств. Нужно 5 текстов. Пишите оплату за 1000 знаков. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit Приложение для знакомств https://rusdate.net/getappЗавершен5 лет назад