BubbleAero

Виктория Василенко BubbleAero

 
30 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$38
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Отредактировать 9 текстов на английском языке. Только жители USA/UK

    Нужно отредактировать 9 текстов про знакомства на английском языке для сайта знакомств.  Важна простая разговорная речь, поэтому только человек, проживающий в англоязычной стране. Пишите стоимость за 1000 знаков, пожалуйста.

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 5 текстов на тему онлайн-знакомств

    Добрый день! Нужно написать 5 текстов на тему онлайн знакомств. 2 текста должны быть до 2000 символов. 3 остальных можно длиннее. Темы могут быть произвольные, например: 7 советов, как найти любовь на сайте знакомств, 6 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать 5 обзоров про одно приложение со скриншотами

    Обзор приложения для знакомств. Нужно 5 текстов со скриншотами. Ориентир - качество, а не количество знаков. Обзоры по возможности написаны в разных стилях.  Пишите цену работы. Спасибо. ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit]https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit[/url] Приложение для знакомств [url=https://rusdate.net/getapp]https://rusdate.net/getapp[/url]

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен дизайнер для создания логотипа для кафе

    Из идей - прикрепила рисунок. Кафе будет называться Ph cafe  Аудитория - студенты, 75% - девушки, химики и инженеры. Сделать красивую надпись Ph cafe, вместо шкалы нарисовать кофейные зерна и чашечки кофе разноцветные (делают акцент на кофе и ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать 6 разных текстов на тему онлайн знакомств

    Добрый день! Нужно написать 6 текстов на тему онлайн-знакомств и отношений. (2000 - 3000 знаков каждый), тема произвольная, но должна касаться интернет-знакомств: мифы про онлайн-знакомства, составление анкеты, ошибки при знакомствах и т.д.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать обзор про приложение для знакомств

    Обзор приложения для знакомств. Нужно 5 текстов со скриншотами. Ориентир - качество, а не количество знаков. Обзоры по возможности написаны в разных стилях.  Пишите цену работы.  ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit]https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit[/url] Приложение для знакомств [url=https://rusdate.net/getapp]https://rusdate.net/getapp[/url]

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен грамотный копирайтер, который умеет писать обзоры о приложениях

    Привет! Нужно написать обзор приложения для знакомств. Нужно 5 текстов.  Пишите оплату за 1000 знаков.  ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1uQsjyZTZCIgHI7L3qmLBgxf6-AQflvVTXhwRuZmXKaw/edit Приложение для знакомств https://rusdate.net/getapp

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$38
10 баллов
4 года назад
Написать 5 текстов на тему онлайн-знакомств
Легкое и приятное сотрудничество, интересная задача. Спасибо! Рекомендую от души, жду новых проектов :)
Быстро, качественно и без воды. Тексты приятно читать, сотрудничать тоже комфортно и легко :) Спасибо за работу!
Ответный отзыв
llanalu
60 летБеларусь
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Написать 6 текстов на тему онлайн знакомств
Прекрасный заказчик. Интересная работа. Своевременная оплата. Буду рада помочь!
Работать со Светланой было легко и комфортно. Она подошла к работе как профессионал и полностью раскрыла тему в текстах. В будущем буду обращаться только к ней. Спасибо!
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
онлайн
$20
10 баллов
5 лет назад
Написать 5 обзоров про одно приложение со скриншотами
Спасибо Виктории за еще один интересный заказ. Только рекомендации!
Супер быстро и оперативно! Спасибо за качественную работу!
Ответный отзыв
sandra_sab
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Написать 6 разных текстов на тему онлайн знакомств
Приятное сотрудничество. Четкая постановка задачи, своевременная коммуникация, приятное общение. Отличный заказчик. Спасибо!
Ответственный и грамотный исполнитель. Пишет складно, интересно, без ошибок. Раскрывает тему и не затягивает текст. Работа выполнена качественно, продолжаем сотрудничество :) Спасибо!
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
онлайн
$30
10 баллов
5 лет назад
Написать обзор про приложение для знакомств
Интересная задача от Виктории! Был очень рад сотрудничать! Понятное ТЗ и быстрая оплата - рекомендую!
Обзоры написаны интересно, качественно, грамотно и в срок. Спасибо за приятное сотрудничество и профессиональных успехов! С Вами приятно работать =)
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