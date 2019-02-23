Нужен дизайнер для создания логотипа для кафе

Добрый день! Нужно отрисовать 2-а логотипа с имеющихся картинок в векторный формат в ч/б цвете и инверсия. В обоих вариантах нужно дорисовать контуры букв по верхним краям. В 1-ом варианте дорисовать букву "I". Логотипы должны ...