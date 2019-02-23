Нужен дизайнер для создания логотипа для кафе

Логотипы и ЗнакиЗакрыт37 заявок298 просмотров
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Из идей - прикрепила рисунок.

Кафе будет называться Ph cafe 

Аудитория - студенты, 75% - девушки, химики и инженеры.

Сделать красивую надпись Ph cafe, вместо шкалы нарисовать кофейные зерна и чашечки кофе разноцветные (делают акцент на кофе и чае). Рассмотрю идею дизайнера, пишите стоимость, пожалуйста.  =)

5 лет назад
BubbleAero
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
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