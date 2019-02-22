Разработать логотип для компании

Добрый день, необходимо нарисовать логотип для сайта медизделий, оборудования, расходников и т.д. B2B. Домен - 4med.pro По цветовой гамме: желательно чтобы вписалось в цветовую гамму сайта. Если предложите что нибудь оригинальное, более подходящее, то тоже рассмотрим. По использованию ...