Разработка логотипа для сайта

# 1 — $ 120

Добрый день, необходимо нарисовать логотип для сайта медизделий, оборудования, расходников и т.д. B2B.

Домен - 4med.pro

По цветовой гамме: желательно чтобы вписалось в цветовую гамму сайта. Если предложите что нибудь оригинальное, более подходящее, то тоже рассмотрим.

По использованию изображений тоже ограничений нет, но не хотелось бы видеть что-то с большим количеством мелких деталей. Логотип должен быть запоминающимся и узнаваемым.

Желательно,чтобы фавиконка отличалась от логотипа. Должно быть сочетание Стрелки на сайт и логотипа. Пример тут.

После разработки нужно обязательно предоставить исходный макет, чтобы в случае необходимости мы могли внести правки

Логотип нужно сделать как в горизонтальном виде (для шапки сайта), так и в виде печати (для наложения на фото, а также для подвала сайта)

+ дополнительно черно-белые версии логотипов, и для темного фона.

Также нужно, чтобы пользователь запоминал домен 4med.pro, а не 4medpro.ru или fourmed.pro или formed.ru так далее.

Основные посетители сайта - врачи, руководители, собственники директора медцентров.

Срок действия конкурса 7 дней, будем рассматривать варианты и как только найдем что-то подходящее - назначим победителя.

Спасибо за участие!!!