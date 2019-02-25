Разработка логотипа для сайта

$120
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок736 просмотров
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#1$120

Добрый день, необходимо нарисовать логотип для сайта медизделий, оборудования, расходников и т.д. B2B. 

 

Домен - 4med.pro

 

По цветовой гамме: желательно чтобы вписалось в цветовую гамму сайта. Если предложите что нибудь оригинальное, более подходящее, то тоже рассмотрим.

 

По использованию изображений тоже ограничений нет, но не хотелось бы видеть что-то с большим количеством мелких деталей. Логотип должен быть запоминающимся и узнаваемым.

Желательно,чтобы фавиконка отличалась от логотипа. Должно быть сочетание Стрелки на сайт и логотипа. Пример тут.  

После разработки нужно обязательно предоставить исходный макет, чтобы в случае необходимости мы могли внести правки

Логотип нужно сделать как в горизонтальном виде (для шапки сайта), так и в виде печати (для наложения на фото, а также для подвала сайта)

+ дополнительно черно-белые версии логотипов, и для темного фона.

Также нужно, чтобы пользователь запоминал домен 4med.pro, а не 4medpro.ru или fourmed.pro или formed.ru так далее.

Основные посетители сайта - врачи, руководители, собственники директора медцентров. 

Срок действия конкурса 7 дней, будем рассматривать варианты и как только найдем что-то подходящее - назначим победителя.

  

Спасибо за участие!!!

5 лет назад
Amid17
Амид 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
#1
Полностью устраивает выполненная работа. Дизайнер предлагает решения лучше чем я требую. Рекомендую!
Благодарю за интересный конкурс, подробная постановка задачи позволила разработать оптимальный результат. Коммуникабельный и культурный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
#1
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