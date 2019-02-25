Разработка логотипа для сайта

Требуется логотип компании "БелНеоПром", которая внедряет новейшие технологии по металлообработке, нанесению покрытий для защиты от агрессивных сред, антикоррозийной защите, нанесению упрочняющих покрытий и т.д. Используемые в работе методы инновационны для рынка Беларуси (газодинамическое, газопламенное, гиперзвуковое плазменное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходимо нарисовать логотип для сайта медизделий, оборудования, расходников и т.д. B2B.
Домен - 4med.pro
По цветовой гамме: желательно чтобы вписалось в цветовую гамму сайта. Если предложите что нибудь оригинальное, более подходящее, то тоже рассмотрим.
По использованию изображений тоже ограничений нет, но не хотелось бы видеть что-то с большим количеством мелких деталей. Логотип должен быть запоминающимся и узнаваемым.
Желательно,чтобы фавиконка отличалась от логотипа. Должно быть сочетание Стрелки на сайт и логотипа. Пример тут.
После разработки нужно обязательно предоставить исходный макет, чтобы в случае необходимости мы могли внести правки
Логотип нужно сделать как в горизонтальном виде (для шапки сайта), так и в виде печати (для наложения на фото, а также для подвала сайта)
+ дополнительно черно-белые версии логотипов, и для темного фона.
Также нужно, чтобы пользователь запоминал домен 4med.pro, а не 4medpro.ru или fourmed.pro или formed.ru так далее.
Основные посетители сайта - врачи, руководители, собственники директора медцентров.
Срок действия конкурса 7 дней, будем рассматривать варианты и как только найдем что-то подходящее - назначим победителя.
Спасибо за участие!!!
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