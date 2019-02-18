Разработать логотипы двух проектов

Логотипы и ЗнакиЗакрыт41 заявка386 просмотров
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Необходима разработка логотипов для двух проектов. 

Ожидания: просто, лаконично, flat design, но с изюминкой.

3-5 вариантов по каждому проекту в черновом варианте. 

Готова на предоплату, но не выше 50%.  

5 лет назад
yukunovskaya
Юлия 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад