Разработать логотипы двух проектов

Нужен логотип для нового сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка логотипов для двух проектов.
Ожидания: просто, лаконично, flat design, но с изюминкой.
3-5 вариантов по каждому проекту в черновом варианте.
Готова на предоплату, но не выше 50%.
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