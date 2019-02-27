yukunovskaya

Юлия yukunovskaya

 
41 годРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Статьи. Презентации.

5-летний опыт работы с презентациями в PPT. Создание презентаций на уровень ТОП менеджеров и акционеров. Свой проект в сфере презентаций: мастер-класс Дизайн для не дизайнеров.

Тексты. Статьи. Пример https://story.tutu.ru/pochemu-devushke-nado-puteshestvovat-odnoj/

Английский: Upper Intermediate, Business English 

Испанский и Итальянский: базовый 

  • Разработать логотипы двух проектов

    Необходима разработка логотипов для двух проектов.  Ожидания: просто, лаконично, flat design, но с изюминкой. 3-5 вариантов по каждому проекту в черновом варианте.  Готова на предоплату, но не выше 50%.

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад