yukunovskaya

Необходима разработка логотипов для двух проектов. Ожидания: просто, лаконично, flat design, но с изюминкой. 3-5 вариантов по каждому проекту в черновом варианте. Готова на предоплату, но не выше 50%.
Логотипы и Знаки41 заявка
Закрыт
5 лет назад
5-летний опыт работы с презентациями в PPT. Создание презентаций на уровень ТОП менеджеров и акционеров. Свой проект в сфере презентаций: мастер-класс Дизайн для не дизайнеров.
Тексты. Статьи. Пример https://story.tutu.ru/pochemu-devushke-nado-puteshestvovat-odnoj/
Английский: Upper Intermediate, Business English
Испанский и Итальянский: базовый
Необходима разработка логотипов для двух проектов. Ожидания: просто, лаконично, flat design, но с изюминкой. 3-5 вариантов по каждому проекту в черновом варианте. Готова на предоплату, но не выше 50%.