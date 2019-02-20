Разработка логотипа для сайта

$66
Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки200 просмотров
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Нужен логотип для нового сайта

5 лет назад
nazarneo14
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
5 лет назад
$66
2 дня
WMZ
Рекомендую Светлану, как отлично специалиста в своей сфере! Заказ был выполнен прекрасно, учитывались просьбы и "хотелки"! Итоговым результатом доволен!
Назар - очень приятный в общении человек и добропорядочный заказчик. Мои наилучшие рекомендации!
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