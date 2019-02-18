Создать логотип

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт31 заявка280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать логотип для компании по продаже металлопластиковых окон.

Есть определенное видение структуры и цвета лого.

Логотип нужен в исходном формате для дальнейшего использования в печати полиграфии, банерах и т.д.

5 лет назад
Roman0372
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад