Необходимо разработать стильный логотип для флористического салона

$45
Логотипы и ЗнакиЗакрыт16 заявок246 просмотров
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Необходимо разработать стильный логотип для флористического салона.

Основные условия сотрудничества:

1. Работать необходимо до полного утверждения.

2. Находиться в сети нужно на протяжение 8 часов в сутки.

3. Оперативно вносить правки.

Если нам понравится разработанный Вами логотип; мы продолжим сотрудничество при разработке логобука и брендбука.

5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)