Добрый день. Нужен баннер для главной страницы сайта 4med.pro. Тут можно почитать чему посвящен сайт 4med.pro/o-kompanii. Требование к баннеру - чтобы отображал графически то, что написано на этой странице. Но при этом был лаконичным и не ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
- Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $120
Добрый день, необходимо нарисовать логотип для сайта медизделий, оборудования, расходников и т.д. B2B. Домен - 4med.pro По цветовой гамме: желательно чтобы вписалось в цветовую гамму сайта. Если предложите что нибудь оригинальное, более подходящее, то тоже рассмотрим. По использованию ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать сайт из 2х страниц с адаптивным дизайном. Дизайн адаптива есть. И натянуть на wordpress Предлагайте цены и сроки. Блог будет на поддомене. Обратите внимание что пока буду принимать заявки возможны небольшие доработки в ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Добрый день. Нужно восстановить старую фотографиюОбработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
5 лет назад
Хороший конкурс. Быстрое проведение и результат. Рад сотрудничеству .
Ответный отзыв
Хорошая работа. Попал с работой в 10. Рад сотрудничеству.
$120
10 баллов
5 лет назад
Благодарю за интересный конкурс, подробная постановка задачи позволила разработать оптимальный результат. Коммуникабельный и культурный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Полностью устраивает выполненная работа. Дизайнер предлагает решения лучше чем я требую. Рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
Все супер.
Ответный отзыв
Быстрое и качественное выполнение заказа