Amid17

Амид Amid17

 
36 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Баннер для главной страницы сайта

    Добрый день. Нужен баннер для главной страницы сайта 4med.pro. Тут можно почитать чему посвящен сайт 4med.pro/o-kompanii. Требование к баннеру - чтобы отображал графически то, что написано на этой странице. Но при этом был лаконичным и не ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка логотипа для сайта

    $120

    Добрый день, необходимо нарисовать логотип для сайта медизделий, оборудования, расходников и т.д. B2B.    Домен - 4med.pro   По цветовой гамме: желательно чтобы вписалось в цветовую гамму сайта. Если предложите что нибудь оригинальное, более подходящее, то тоже рассмотрим.   По использованию ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка и перенос макета на WP

    Добрый день. Нужно сверстать сайт из 2х страниц с адаптивным дизайном. Дизайн адаптива есть. И натянуть на wordpress Предлагайте цены и сроки. Блог будет на поддомене. Обратите внимание что пока буду принимать заявки возможны небольшие доработки в ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
kiracpa9
Павел 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Баннер для главной страницы сайта
Хороший конкурс. Быстрое проведение и результат. Рад сотрудничеству .
Хорошая работа. Попал с работой в 10. Рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Разработка логотипа для сайта
Благодарю за интересный конкурс, подробная постановка задачи позволила разработать оптимальный результат. Коммуникабельный и культурный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Полностью устраивает выполненная работа. Дизайнер предлагает решения лучше чем я требую. Рекомендую!
Ответный отзыв
Shaykster
Богдан 
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
$15
10 баллов
5 лет назад
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Все супер.
Быстрое и качественное выполнение заказа
Ответный отзыв