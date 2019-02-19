Провести рестайлинг логотипа

Добрый день. Условия: 1. Нужно недорого; 2. Не клипарт; 3. Три варианта, выбранный при необходимости дорабатывается; 4. Не выкладываете лого в свое портфолио; 5. На выходе файл в векторе. Жду недорогие цены, портфолио и срок.