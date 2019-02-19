Логотип для форума

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт18 заявок180 просмотров
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Нужно сделать логотип для интернет-магазина матрасов. Логотип должен сочетаться по цвету с сайтом, быть "уютным" и приятным. Принимаются предложения по созданию общего стиля сайта. Сайт сейчас в разработке.

https://dommatrasov.by

5 лет назад
Koliibri
Алеся 
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
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