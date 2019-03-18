Разработка логотипа и фирменного стиля

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок300 просмотров
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Необходимо придумать название, и разработать логотип и фирменный стиль для блога в инстаграмм.

1. Логотип

2. Название в формате - Центр Восточной астрологии "???" (формат предполагаю если будет более интересное предложение готова рассмотреть)

3. Фирменный стиль

- общий вид инстаграмм блога. Необходимо объединить сочетание проф фото автора (фотосессия будет сделана после утверждения стиля) и фирм символика (возможно выполненная в акварельной технике)

- Визитка

- Необходимо продумать общее оформление карты, образец карты в приложении.

Мне нравится использование сочетания акварельной техники в картинках (возможно в картинках годовых животных). 

Тематика: Восточная астрология (фен шуй, Ци вей Доу Шу, Бацзы).

ЦА: в приложении

Изначально блог планируется именной, но в перспективе будет относиться к Центру

5 лет назад
Accent
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$200
10 дней
WMZ
Выражаю благодарность за сотрудничество. Все четко, по делу, с учетом всех пожеланий. Обязательно продолжим сотрудничество. Всем рекомендую.
Спасибо Наталье за интересный проект. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую
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