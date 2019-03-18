Разработка логотипа и фирменного стиля

Переработать логотип турагенства. Главная цель сделать его более дорогим, ввиду переориентированные компании на работу с vip-клиентами, организациями и пр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать название, и разработать логотип и фирменный стиль для блога в инстаграмм.
1. Логотип
2. Название в формате - Центр Восточной астрологии "???" (формат предполагаю если будет более интересное предложение готова рассмотреть)
3. Фирменный стиль
- общий вид инстаграмм блога. Необходимо объединить сочетание проф фото автора (фотосессия будет сделана после утверждения стиля) и фирм символика (возможно выполненная в акварельной технике)
- Визитка
- Необходимо продумать общее оформление карты, образец карты в приложении.
Мне нравится использование сочетания акварельной техники в картинках (возможно в картинках годовых животных).
Тематика: Восточная астрология (фен шуй, Ци вей Доу Шу, Бацзы).
ЦА: в приложении
Изначально блог планируется именной, но в перспективе будет относиться к Центру
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