Разработка логотипа и фирменного стиля

Необходимо придумать название, и разработать логотип и фирменный стиль для блога в инстаграмм.

1. Логотип

2. Название в формате - Центр Восточной астрологии "???" (формат предполагаю если будет более интересное предложение готова рассмотреть)

3. Фирменный стиль

- общий вид инстаграмм блога. Необходимо объединить сочетание проф фото автора (фотосессия будет сделана после утверждения стиля) и фирм символика (возможно выполненная в акварельной технике)

- Визитка

- Необходимо продумать общее оформление карты, образец карты в приложении.

Мне нравится использование сочетания акварельной техники в картинках (возможно в картинках годовых животных).

Тематика: Восточная астрология (фен шуй, Ци вей Доу Шу, Бацзы).

ЦА: в приложении

Изначально блог планируется именной, но в перспективе будет относиться к Центру