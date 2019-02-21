Рамки для фото в соц сетях

Логотипы и ЗнакиЗакрыт17 заявок273 просмотра
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Компания iCase. Занимаемся ремонтом Apple техники и продаем чехлы и аксессуары для iphone. Инстаграм: ufa_icase. Сайт : icase-service.ru 

Задание:

1. Придумать рамки для фотографий единой стилистики. Рамки должны быть для 3-х тем: ремонт, аксессуар/чехлы, инфо. Всего должно быть 12 рамок по 3 на каждое время года . Рамки нужны для упорядочивания соц сетей и единого стиля

5 лет назад
Stasgr900
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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