Рамки для фото в соц сетях

Требуется логотип компании "БелНеоПром", которая внедряет новейшие технологии по металлообработке, нанесению покрытий для защиты от агрессивных сред, антикоррозийной защите, нанесению упрочняющих покрытий и т.д. Используемые в работе методы инновационны для рынка Беларуси (газодинамическое, газопламенное, гиперзвуковое плазменное ...
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Компания iCase. Занимаемся ремонтом Apple техники и продаем чехлы и аксессуары для iphone. Инстаграм: ufa_icase. Сайт : icase-service.ru
Задание:
1. Придумать рамки для фотографий единой стилистики. Рамки должны быть для 3-х тем: ремонт, аксессуар/чехлы, инфо. Всего должно быть 12 рамок по 3 на каждое время года . Рамки нужны для упорядочивания соц сетей и единого стиля
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