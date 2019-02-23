Добрый день! Нужно отрисовать 2-а логотипа с имеющихся картинок в векторный формат в ч/б цвете и инверсия. В обоих вариантах нужно дорисовать контуры букв по верхним краям. В 1-ом варианте дорисовать букву "I". Логотипы должны ...
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Нужно разработать нейминг и брендинг для ювелирного магазина минималистичных украшений (преимущественно серебро). Магазин новый, соответственно необходимо выбрать красивое лакончиное, запоминающееся название, лого, фирменный стиль.
Для примера можно рассмотреть такие сайты:
minimal silver
minimalist (instagram)
gldn
saharokstore
urbanisland
auratenewyork
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