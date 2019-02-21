Разработка логотипа для киберспортивной организации

Требуется логотип компании "БелНеоПром", которая внедряет новейшие технологии по металлообработке, нанесению покрытий для защиты от агрессивных сред, антикоррозийной защите, нанесению упрочняющих покрытий и т.д. Используемые в работе методы инновационны для рынка Беларуси (газодинамическое, газопламенное, гиперзвуковое плазменное ...
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Для студенческого киберспортивного клуба CyberBonch необходимо разработать логотип, который в дальнейшем планируется использовать на сувенирной продукции. Имеется пара рисунков, которые необходимо доработать до полноценного логотипа. В качестве понимания конечно результата, можно рассматривать логотипы, указанные после "cyberbonch".
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