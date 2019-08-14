Отрисовка 2-х логотипов в векторный формат

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка831 просмотр
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Добрый день! Нужно отрисовать 2-а логотипа с имеющихся картинок в векторный формат в ч/б цвете и инверсия. В обоих вариантах нужно дорисовать контуры букв по верхним краям. В 1-ом варианте дорисовать букву "I".  Логотипы должны быть адаптированы для плоттерной резки. Цена и сроки? 

4 года назад
Zahar_Repin
Захар 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Работа выполнена, все отлично. Спасибо!
Отличное постановление задачи, точно знает, что необходимо и моментальная оплата РЕКОМЕНДУЮ
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