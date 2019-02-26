Zahar_Repin

Рады были сотрудничать! Проект имел определенные тонкости и очень радует когда клиент готов вникнуть в эти детали. В итоге - отличный продукт. Четкая постановка задачи, оплата моментальная, клиент всегда на связи. Приятно работать, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!