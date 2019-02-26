Zahar_Repin

Захар Zahar_Repin

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Жду от исполнителя честной и добросовестной работы.

Не предъявляю претензий на пустом месте, но требую внимательного отношения ко всем деталям проекта.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
54 года
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
$60
10 баллов
4 года назад
Разработка логотипа
Спасибо за конкурс. Все отлично. Рекомендую!
Все отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
LoveITgroup
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$3255
10 баллов
5 лет назад
Создание интернет-магазина
Рады были сотрудничать! Проект имел определенные тонкости и очень радует когда клиент готов вникнуть в эти детали. В итоге - отличный продукт. Четкая постановка задачи, оплата моментальная, клиент всегда на связи. Приятно работать, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Все хорошо. Отличные специалисты!
Ответный отзыв
kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка 2-х логотипов в векторный формат
Отличное постановление задачи, точно знает, что необходимо и моментальная оплата РЕКОМЕНДУЮ
Работа выполнена, все отлично. Спасибо!
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GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа
Классный конкурс! Правильно поставлена задача! Спасибо за победу, уверен поработаем еще.
Андрей, выполнил все отлично и занял 1 место в конкурсе.
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Чистка сайта от вирусов и установка защиты
Завершили уже несколько проектов, как всегда все отлично. Рекомендую!
Виталий сделал всю работу (и даже больше) на отлично!
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