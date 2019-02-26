Zahar_Repin

Добрый день! Требуется разработать логотип. ТЗ в приложении. Результаты будем рассматривать в течение 10 дней.
Жду от исполнителя честной и добросовестной работы.
Не предъявляю претензий на пустом месте, но требую внимательного отношения ко всем деталям проекта.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Посчитайте пжл. поэтапную стоимость разработки интернет-магазина. ТЗ и требования в приложении.Завершен5 лет назад
Добрый день! Нужно отрисовать 2-а логотипа с имеющихся картинок в векторный формат в ч/б цвете и инверсия. В обоих вариантах нужно дорисовать контуры букв по верхним краям. В 1-ом варианте дорисовать букву "I". Логотипы должны ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется разработать логотип для рекламного агентства. Подробный бриф в приложении. Результаты будем рассматривать в течение 10 дней.Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт6 лет назад
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- Завершен6 лет назад
- Завершен6 лет назад
- Завершен6 лет назад
Добрый день! Требуется отредактировать главную страницу сайтаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
4 года назад
Спасибо за конкурс. Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично! Спасибо!
$3255
10 баллов
5 лет назад
Рады были сотрудничать! Проект имел определенные тонкости и очень радует когда клиент готов вникнуть в эти детали. В итоге - отличный продукт. Четкая постановка задачи, оплата моментальная, клиент всегда на связи. Приятно работать, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Ответный отзыв
Все хорошо. Отличные специалисты!
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличное постановление задачи, точно знает, что необходимо и моментальная оплата РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Работа выполнена, все отлично. Спасибо!
$35
10 баллов
6 лет назад
Классный конкурс! Правильно поставлена задача! Спасибо за победу, уверен поработаем еще.
Ответный отзыв
Андрей, выполнил все отлично и занял 1 место в конкурсе.
$50
10 баллов
6 лет назад
Завершили уже несколько проектов, как всегда все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Виталий сделал всю работу (и даже больше) на отлично!