Разработать логотип для сайта

# 1 — $ 40 # 2 — $ 10

Необходимо создать логотип для онлайн-магазина "Little Big Shirts" по продаже семейных парных футболок (мама и ребенок, папа и ребенок и тд)

Цветовая гамма - https://color.adobe.com/ru/bright-color-theme-12077196/

Фокус бренда - на семье и семейных ценностях, отличных фотографиях, приятных семейных моментах, отдельной одежды для отпуска, веселом времени с детьми, средняя ценовая категория.

inspiration source для понимания магазина:

﻿https://www.instagram.com/explore/tags/familymatchingshirts/

https://www.instagram.com/explore/tags/matchingshirts/

﻿После разработки необходимо предоставить исходный макет для возможности внесения изменений

+ дополнительно черно-белая версия логотипа

Логотип будет использоваться для рынка США. Важно - запрещено использовать изображения, обладающие авторскими правами или не помеченными разрешенными для коммерческого использования