Требуется ответственный, грамотный корректор, который всегда будет на связи. Необходимо скомпоновать и откорректировать книгу на тему "Коучинг". Срок -10 часов за два дня. Оплата - 45 рублей за 1000 знаков без пробелов ...
Script editing. Редактура сценариев на английском
Ищу человека редактора/копирайтера текста с совершенным знанием английского языка.Готовый сценарий на английском языке нужно адаптировать под видео продолжительностью до 2-ух минут включительно, сделать его более легким для восприятия и с правильной постановкой предложения.Объём текста - 300-1000 слов.
Заявки фрилансеров
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