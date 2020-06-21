Script editing. Редактура сценариев на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок522 просмотра

Ищу человека редактора/копирайтера текста с совершенным  знанием английского языка.Готовый сценарий на английском языке нужно адаптировать под видео продолжительностью до 2-ух минут включительно, сделать его более легким для восприятия и с правильной постановкой предложения.Объём текста - 300-1000 слов.

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