Редактирование и корректура текстового документа для следующей верстки

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт17 заявок867 просмотров

Добрый день,

Ищем человека для редактирования и корректуры текстового документа. Общий обьем документа - 30 страниц текста и около 60-70 фото/иллюстраций. Необходимо сделать вычитку, расставить основные акценты, разместить логично элементы на страницах для последующей верстки pdf документа (акценты, иллюстрации, сноски, цитаты). 

Если вам будет интересно это предложение - прошу указать вашу цену, за которую вы были бы готовы ее выполнить. Цену необходимо зафиксировать, а не использовать почасовую ставку.

5 лет назад
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