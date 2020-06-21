Редактирование и корректура текстового документа для следующей верстки

Добрый день,

Ищем человека для редактирования и корректуры текстового документа. Общий обьем документа - 30 страниц текста и около 60-70 фото/иллюстраций. Необходимо сделать вычитку, расставить основные акценты, разместить логично элементы на страницах для последующей верстки pdf документа (акценты, иллюстрации, сноски, цитаты).

Если вам будет интересно это предложение - прошу указать вашу цену, за которую вы были бы готовы ее выполнить. Цену необходимо зафиксировать, а не использовать почасовую ставку.