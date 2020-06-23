Редактура / литературная обработка текста

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Закрыт35 заявок955 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо привести в порядок текст, объемом чуть больше 5 авторских листов: где-то упущена логика, где-то отсутствуют плавные переходы, где-то повторы, какие-то главы слишком сухие, какие-то – излишне литературные.  Вычистить неудачные шутки, добавить примеров (дадим), где-то придется переписывать.

Задача – сделать текст понятным и увлекательным чтением для широкого круга читателей. Тематика: иммиграция. Исполнитель – профессионал, с опытом редактуры текстов для крупных издательств. Спасибо!

5 лет назад
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