Набрать текст договора по фото

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  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок288 просмотров

Есть фото договора - 4 листа, надо набрать в ворде один в один

5 лет назад
elf009
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Заявки фрилансеров

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Юлия
 
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