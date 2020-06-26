Создание файла с наименованиями запчастей

Задача - создать файл с новыми наименованиями запчастей для автомобилей.

Есть файл со старыми наименованиями (несколько тысяч) необходимо его переделать по определенной схеме.

Обязательно отлично понимание специфики запчастей и знание MS Excel!!!

Кандидаты без хорошего опыта работы с запчастями рассматриваться не будут!