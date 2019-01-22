sunsinger

Дмитрий sunsinger

 
51 годАргентина/Буэнос-Айрес
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
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  • Правки на сайте в Тильде

    Марат, добрый день! Есть такой сайт https://busco.parts. Нужно как минимум вставить видео в экран смартфона в шапке, как максимум переделать шапку и провести небольшой редизайн сайта - поправить/добавить какие-то элементы дизайне без серьезной переработки.  Возьметесь?

    Редизайн сайтаTildaПравки на сайт
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Обработка фотографий запчастей

    Обработка фотографий б/у запчастей. Объемы большие 1000-2000 в месяц. Обработка несложная - фактически ресайз и небольшая цветокоррекция. Оплата невысокая, но за счет объема получается вполне прилично. Ниже примеры было-стало. Присылайте примеры ваших работ и стоимость. Исполнитель ...

    Обработка фотографий40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание файла с наименованиями запчастей

    Задача - создать файл с новыми наименованиями запчастей для автомобилей.  Есть файл со старыми наименованиями (несколько тысяч) необходимо его переделать по определенной схеме. Обязательно отлично понимание специфики запчастей и знание MS Excel!!! Кандидаты без хорошего опыта работы с ...

    Редактирование и Корректура11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать ролик

    Монтаж ролика длительностью 3-4 мин. Примеры можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/channel/UCK430UwoPv-x80de5ESUi0Q?view_as=subscriber Оплата по договоренности. Присылайте примеры ваших работ.

    Видеомонтаж49 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обтравка фотографий

    $110

    Есть больше 700 фото запчастей под обтравку и минимальную коррекцию.  Стоимость - 10р/фото. Примеры во вложении. Работу нужно сделать до воскресенья включительно.

    Обработка фотографий32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод сайта рыболовной тематики на английский язык

    Добрый день! Необходимо перевести сайт рыболовной тематики на английский язык. Пока объем работы небольшой, но постепенно будет увеличиваться. Знание тематики обязательно! Присылайте примеры и стоимость работы.

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка фотографий

    Необходимо обработать примерно 13-14 тысяч фотографий - кадрирование, ресайз, минимальная обработка. Все фото разные. Большинство сняты на белом фоне и уже обработаны, но значительную часть фотографий нужно подкорректировать. Плюс процентов 10-15 снимков нужно будет обтравить. Во вложении ...

    Обработка фотографий48 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обработка фотографий

    Необходимо обработать 100-200 фото (обтравка, цветокоррекция). Фотографии посуды. В основном на фото один предмет, но есть 5-10% с несколькими предметами (см. примеры). Присылайте примеры работ, сроки и стоимость работы.

    Обработка фотографий55 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разобрать отснятое видео, выбрать лучшее, подготовить по техтребовниям

    Необходимо разобрать видео из двух поездок: короткие ролики 10-30 сек (всего около 700 шт). Отсмотреть все, удалить технический брак, подготовить в соответствии с техтребованиями. Больше половины роликов точно уйдет в брак. Жду ваших предложений по примерным срокам ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад