Задача - создать файл с новыми наименованиями запчастей для автомобилей. Есть файл со старыми наименованиями (несколько тысяч) необходимо его переделать по определенной схеме. Обязательно отлично понимание специфики запчастей и знание MS Excel!!! Кандидаты без хорошего опыта работы с ...