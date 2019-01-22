Марат, добрый день! Есть такой сайт https://busco.parts. Нужно как минимум вставить видео в экран смартфона в шапке, как максимум переделать шапку и провести небольшой редизайн сайта - поправить/добавить какие-то элементы дизайне без серьезной переработки. Возьметесь?
- HTML-верстка1 заявкаЗакрытгод назад
Обработка фотографий б/у запчастей. Объемы большие 1000-2000 в месяц. Обработка несложная - фактически ресайз и небольшая цветокоррекция. Оплата невысокая, но за счет объема получается вполне прилично. Ниже примеры было-стало. Присылайте примеры ваших работ и стоимость. Исполнитель ...Обработка фотографий40 заявокЗакрыт3 года назад
Написать и разместить не менее 20 отзывов на Яндекс-Маркете.Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо отрисовать в векторе все логотипы с картинки. Выполнено должно быть в едином стиле, но с сохранением оригинального цвета логотипа. Присылайте примеры работ, цены и сроки.Иллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт3 года назад
Задача - создать файл с новыми наименованиями запчастей для автомобилей. Есть файл со старыми наименованиями (несколько тысяч) необходимо его переделать по определенной схеме. Обязательно отлично понимание специфики запчастей и знание MS Excel!!! Кандидаты без хорошего опыта работы с ...Редактирование и Корректура11 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно срочно записать мужской голос для видео. Объем текста - половина страницы А4Озвучивание39 заявокЗакрыт4 года назад
Монтаж ролика длительностью 3-4 мин. Примеры можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/channel/UCK430UwoPv-x80de5ESUi0Q?view_as=subscriber Оплата по договоренности. Присылайте примеры ваших работ.Видеомонтаж49 заявокЗакрыт3 года назад
- $110
Есть больше 700 фото запчастей под обтравку и минимальную коррекцию. Стоимость - 10р/фото. Примеры во вложении. Работу нужно сделать до воскресенья включительно.Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо перевести сайт рыболовной тематики на английский язык. Пока объем работы небольшой, но постепенно будет увеличиваться. Знание тематики обязательно! Присылайте примеры и стоимость работы.Переводы8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести на английский вложенный файл. Присылайте стоимость и сроки исполнения.Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо обработать примерно 13-14 тысяч фотографий - кадрирование, ресайз, минимальная обработка. Все фото разные. Большинство сняты на белом фоне и уже обработаны, но значительную часть фотографий нужно подкорректировать. Плюс процентов 10-15 снимков нужно будет обтравить. Во вложении ...Обработка фотографий48 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать 3D-модель 2-х тандыров. Фото во вложении. Предлагайте примеры, стоимоть и сроки.3D-графика19 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо обработать 100-200 фото (обтравка, цветокоррекция). Фотографии посуды. В основном на фото один предмет, но есть 5-10% с несколькими предметами (см. примеры). Присылайте примеры работ, сроки и стоимость работы.Обработка фотографий55 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разобрать видео из двух поездок: короткие ролики 10-30 сек (всего около 700 шт). Отсмотреть все, удалить технический брак, подготовить в соответствии с техтребованиями. Больше половины роликов точно уйдет в брак. Жду ваших предложений по примерным срокам ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт5 лет назад