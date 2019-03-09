Обработка фотографий

Необходимо обработать примерно 13-14 тысяч фотографий - кадрирование, ресайз, минимальная обработка.

Все фото разные. Большинство сняты на белом фоне и уже обработаны, но значительную часть фотографий нужно подкорректировать. Плюс процентов 10-15 снимков нужно будет обтравить.

Во вложении примеры фотографий, которые есть. На выходе нужно фото деталей на белом фоне размером 1024х768.

У меня нет завышенных требований к качеству итогового результата, но все фото должны быть сделаны единообразно.

Оплата - 10 руб/шт. Сроки - неделя (вполне реально).

Присылайте примеры работ.