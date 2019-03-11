Ретушь фото

Фото продукта (халат), Нужно сделать картинку максимально привлекательной, на которую хочется кликнуть, можно изменить цвет кожи, глаз, волос,добавить или убрать елементы макияжа в соответствии с моделью одежды,может быть изменить возраст, то есть чисто креативный подход и ...
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Нужно сделать красиво, подрисовать улыбку на лице и с фоном что-то сделать, чтоб в ВК можно было залить
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