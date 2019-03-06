Есть 135 отсканированных листов архивных фотографий. Большинство листов содержат внутри много фотографий. Требуется вырезать их на отдельные файлы и вычистить в случае необходимости - контрастность, цветкор и тд.
Нужно сделать рисунок лица из фотографий на аватарку.
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Нужно сделать рисунок лица из фотографий на аватарку. Я даю несколько фоток нужно сделать рисунок лица этого человека для аватарки вконтакте.
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