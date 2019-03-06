Цветокоррекция и фотомонтаж

Добрый день!

Задача такая: добавить на фото с пиццей больше моцареллы (пример того, как надо сделать приложу).

Фото стоковое, выкупленное, в хорошем расширении. Задача не сложна, но срочная.

Хотелось бы сегодня в течение дня (желательно до обеда) получить макет.

Спасибо!