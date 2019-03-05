Обработка личного фото

1) Фотография должна быть предоставлена в формате JPG или JPEG. Минимальное разрешение 400х500 пикселей. Соотношение сторон фотоснимка должно быть 4 к 5. 2) Снимок должен быть четким, с корректным балансом белого, яркостью и контрастностью. Не допускается наличие теней и ...
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Нужно из этого сделать красоту. Сколько будет стоить?
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