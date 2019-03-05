Специалист по работе с фотошопом.

Обработка фотографийЗакрыт45 заявок521 просмотр
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Здравствуйте)

Требуется нам ХОРОШИЙ мастер по обработки фотографий товаров для интернет-магазина.

Умение в фотошопе заменять цвет материала с сохранением фактуры материала.

Ответственный подход и четкая коммуникация будут Вашими преимуществами.

Спасибо за внимание)

Ждем Ваши отклики)

С уважением Андрей

5 лет назад
CA888
54 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад