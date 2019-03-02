Из ЧБ в цвет 1 фото

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Из черно-белого сделать цветным с учетом:

1. Цвет волос – русые.

2. Цвет глаз – серо-голубые.

3. Цвет платья – светло голубой.

4. Остальное – импровизируем.

5 лет назад
guest_15516776598146
5 лет в сервисе
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5 лет назад