Убрать вотермарки

Обработка фотографийЗавершен24 заявки661 просмотр
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Необходимо убрать вотермарки на 15 фото

Одно из фото (все фото похожие): https://i.ftkl.ru/50ce3e81de48c109d785eb0c2fda49496b2c9924e7b56d4ae095d79a6426a2fd_preview.jpg

Указывайте Вашу цену за обработку 15 фото

5 лет назад
Attacking
38 летМексика
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
gogor89
Григор 
34 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$7
1 день
Рекомендую, обработка на уровне, цена адекватная.
приятно работать с Станиславом. Рекомендую!