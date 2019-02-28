Добавить надпись на фото

Требуется переименовать фотографии (поставить номера) и добавить на фотографии с помощью программы XnConvert (по готовому моему шаблону) надпись, которая есть в таблице. Работа очень простая, нужна лишь внимательность. Переименовать нужно 350 фотографий, и по парно добавить текст для 170.

Полную инструкцию я дам. По опыту, задача займёт не более 1,5 часов.

Сделать нужно прямо сейчас. Оплата по готовности 350 р.