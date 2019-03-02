Обработать фотографии

Обработка фотографийЗавершен16 заявок202 просмотра
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Добрый день.

Имеется архив фотографий, все фото разного разрешения, необходимо привести все фото в разрешение 920х920px.

Изображений примерно 800 шт.

5 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
carolelind
Мария 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$8
1 день
WMZ
Все отлично, выполнила задачу на все 100%, спасибо.
Четко поставленая задача и своевременная оплата. Рекомендую!
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