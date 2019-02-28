Фотошоп фотографии

Обработка фотографийЗавершен36 заявок326 просмотров
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Необходимо отфотшопить фотографию до 2 марта. Сразу сообщу, что работа не особо сложная. Цена договоренная. Подробности в лс.

5 лет назад
lynxisism
Дмитрий 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LightCat
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Быстрая, качественная работа по доступной цене. Благодарю.
Хорошая коммуникация. Четко поставленная задача. Рекомендую.