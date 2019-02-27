Отфотошопить фото

Необходимо создать несколько масок в Инстаграм. Если работа будет выполнена качественно, то оформлю большой заказ. От вас требуется желание выполнить работу в кратчайшие сроки, опыт работы приветствуется. Оплата любым удобным способом.
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Требуется обработать 10 фотографий типа до и после.
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