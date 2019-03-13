Требуется переименовать фотографии (поставить номера) и добавить на фотографии с помощью программы XnConvert (по готовому моему шаблону) надпись, которая есть в таблице. Работа очень простая, нужна лишь внимательность. Переименовать нужно 350 фотографий, и по парно ...
Создание коллажей, графическая обработка картинок (Photoshop)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для создания коллажей (компилирование нескольких фотографий/изображений/рисунков в один арт).
Говоря простыми словами, берется картинка и немного обрабатывается, накладывается текстура, эффекты, текст и тд., чтобы получился уникальный арт.
Оплата за каждое готовое изображение, от 50 до 200 рублей/штука в зависимости от сложности и креативности.
Разберем на примерах:
https://yadi.sk/d/p_pcpnGKx1GTzg
Пример 1.
Берется фото спортсмена. В фотошопе добавляется фон и текст. Готово
Пример 2.
Берется скриншот из фильма, делается художественный эффект, накладывается текстура. Добавляется название фильма и лозунг, слоган или цитата.
Пример 3.
Есть два скриншота из фильма. Объединяются в один. Накладывается текстура мятой бумаги и текст.
Пример 4.
Несколько простых объектов объединяются в один ретро-постер.
Пример 5.
1. За основу взята простая изогнутая ложка и цитата из фильма Матрица: "Ложки не существует".
2. Силуэт "Стражей Галактики" на фоне аудио-кассеты.
3. Классический постер "Хочу верить" с логотипом не вышедшей игры Half-Life 3.
Пример 6.
1. Группы, вписанные в собственный логотип.
2. Фотография музыканта. Наложен художественный эффект, добавлен текст, наложены разноцветные ромбы.
Пример 7.
Несколько скриншотов из фильма объединяются в стиле обложки GTA.
В архиве еще несколько примеров коллажей в разных стилях.
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
1. Необходимо сделать 5 уникальных коллажей из картинок в архиве:
https://yadi.sk/d/K7F0dkIoygQK_Q
2. Также в архиве имеется текстовый файл. В нем указано 3 темы, по которым нужно найти изображения на свой вкус и подготовить из них коллажи. ВАЖНО! Вместе с готовыми коллажами по этим темам нужно прислать исходники, из которых делали коллажи.
Требование к готовым коллажам:
1. Коллаж должен быть уникальным.
2. Размер 3200x2400 100dpi.
3. Идеальное качество (никаких jpeg артефактов и других косяков).
4. Креативность.
Можете использовать любые фильтры и плагины, а также любые другие инструменты помимо фотошопа.
Готовое тестовое задание присылайте на почту [email protected]
Тема письма "КОЛЛАЖИ (Тестовое Задание)".
Имя готовых файлов оставляйте без изменений, в конце подписывайте "_collage".
Готовое файлы заливайте на Яндекс.Диск (или любой аналог) и в письме указывайте ссылку.
Письма с аттачем из файлов НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
Кандидаты без выполненного тестового задания рассматриваться не будут.
Только электронная почта для связи!
P.S.
Дорогие друзья, тестовое задание ОДИНАКОВО для всех.
Если вы не заинтересованы в вакансии и считаете, что это обман - не нужно отвечать, просто проходите мимо.
Возможно, у вас есть время, чтобы писать здесь комментарии, но нет времени на работу - вы нам точно не подходите.
Если вдруг получится так, что вы прислали готовое задание, но по каким-то причинам не подходите нам - мы вам все подробно объясним и вышлем образцово выполненное задание, чтобы вы могли сравнить с ним свои работы и понять ошибки.
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