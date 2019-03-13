Создание коллажей, графическая обработка картинок (Photoshop)

Требуется человек для создания коллажей (компилирование нескольких фотографий/изображений/рисунков в один арт).

Говоря простыми словами, берется картинка и немного обрабатывается, накладывается текстура, эффекты, текст и тд., чтобы получился уникальный арт.

Оплата за каждое готовое изображение, от 50 до 200 рублей/штука в зависимости от сложности и креативности.

Разберем на примерах:

https://yadi.sk/d/p_pcpnGKx1GTzg

Пример 1.

Берется фото спортсмена. В фотошопе добавляется фон и текст. Готово

Пример 2.

Берется скриншот из фильма, делается художественный эффект, накладывается текстура. Добавляется название фильма и лозунг, слоган или цитата.

Пример 3.

Есть два скриншота из фильма. Объединяются в один. Накладывается текстура мятой бумаги и текст.

Пример 4.

Несколько простых объектов объединяются в один ретро-постер.

Пример 5.

1. За основу взята простая изогнутая ложка и цитата из фильма Матрица: "Ложки не существует".

2. Силуэт "Стражей Галактики" на фоне аудио-кассеты.

3. Классический постер "Хочу верить" с логотипом не вышедшей игры Half-Life 3.

Пример 6.

1. Группы, вписанные в собственный логотип.

2. Фотография музыканта. Наложен художественный эффект, добавлен текст, наложены разноцветные ромбы.

Пример 7.

Несколько скриншотов из фильма объединяются в стиле обложки GTA.

В архиве еще несколько примеров коллажей в разных стилях.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Необходимо сделать 5 уникальных коллажей из картинок в архиве:

https://yadi.sk/d/K7F0dkIoygQK_Q

2. Также в архиве имеется текстовый файл. В нем указано 3 темы, по которым нужно найти изображения на свой вкус и подготовить из них коллажи. ВАЖНО! Вместе с готовыми коллажами по этим темам нужно прислать исходники, из которых делали коллажи.

Требование к готовым коллажам:

1. Коллаж должен быть уникальным.

2. Размер 3200x2400 100dpi.

3. Идеальное качество (никаких jpeg артефактов и других косяков).

4. Креативность.

Можете использовать любые фильтры и плагины, а также любые другие инструменты помимо фотошопа.

Готовое тестовое задание присылайте на почту [email protected]

Тема письма "КОЛЛАЖИ (Тестовое Задание)".

Имя готовых файлов оставляйте без изменений, в конце подписывайте "_collage".

Готовое файлы заливайте на Яндекс.Диск (или любой аналог) и в письме указывайте ссылку.

Письма с аттачем из файлов НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

Кандидаты без выполненного тестового задания рассматриваться не будут.

Только электронная почта для связи!

P.S.

Дорогие друзья, тестовое задание ОДИНАКОВО для всех.

Если вы не заинтересованы в вакансии и считаете, что это обман - не нужно отвечать, просто проходите мимо.

Возможно, у вас есть время, чтобы писать здесь комментарии, но нет времени на работу - вы нам точно не подходите.

Если вдруг получится так, что вы прислали готовое задание, но по каким-то причинам не подходите нам - мы вам все подробно объясним и вышлем образцово выполненное задание, чтобы вы могли сравнить с ним свои работы и понять ошибки.