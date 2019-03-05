Ретуширование фото

Нужно поменять фон ( на какой нибудь красивый, пример на фото с ребенком, это будет семейное фото, фон не обязательно точно такой же, просто подходящий для семейного фото)

Убрать неудачные моменты у людей (жирный блеск, складки на животе у женщины по центру, у девушки справа сделать руку менее жирной.

в целом сделать покрасивее, фото будет распечатано в большом формате