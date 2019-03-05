Ретуширование фото

Обработка фотографийЗавершен14 заявок267 просмотров
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Нужно поменять фон ( на какой нибудь красивый, пример на фото с ребенком, это будет семейное фото, фон не обязательно точно такой же, просто подходящий для семейного фото) 

Убрать неудачные моменты у людей (жирный блеск, складки на животе у женщины по центру, у девушки справа сделать руку менее жирной. 

в целом сделать покрасивее, фото будет распечатано в большом формате

5 лет назад
guest_15517177604428
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
svm810
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена отлично и в короткие сроки, рекомендую!
Была рада поработать над Вашим проектом. Оплата вовремя. Приятно было пообщаться. Рекомендую!